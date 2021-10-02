Евгений КРАСНИКОВ: «Оправдывать свои поражения судейством – детский сад»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников высказался о судейских скандалах, которые возникают вокруг харьковского клуба в нынешнем сезоне.

«После игры с «Альянсом» их президент вышел и что-то там матюгался. Мы посмотрели, разобрали момент. Красная была? Была. Забейте пенальти, и все. В наши ворота пенальти было? Было. В их ворота пенальти было? Было. Я считаю, что оправдывать так свои поражения - это детский сад. А потом еще говорить, что мы снимаемся. Чего сниматься? И что, снялся кто-то? У «Альянса», якобы, новый спонсор, но разве у них появился новый спонсор? Все те же остались.

Команды настраиваются на «Металлист», как на последний бой. Все-таки это серьезный раздражитель. А когда не получается выиграть, начинают искать какие-то оправдания. Судейство в Первой лиге достаточно квалифицированное», - считает Красников.

Читайте также: КРАСНИКОВ: «Шахтер» хотел купить Тайсона еще в 21 год, но не рискнул»