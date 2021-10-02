Евгений КРАСНИКОВ: «Оправдывать свои поражения судейством – детский сад»

Вице-президент «Металлиста» высказался о судейских скандалах вокруг клуба

  • 02.10.2021 16:19
  • 543 просмотра
  • 1 комментарий
Евгений КРАСНИКОВ: «Оправдывать свои поражения судейством – детский сад»
© ФК Динамо Киев. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников высказался о судейских скандалах, которые возникают вокруг харьковского клуба в нынешнем сезоне.

«После игры с «Альянсом» их президент вышел и что-то там матюгался. Мы посмотрели, разобрали момент. Красная была? Была. Забейте пенальти, и все. В наши ворота пенальти было? Было. В их ворота пенальти было? Было. Я считаю, что оправдывать так свои поражения - это детский сад. А потом еще говорить, что мы снимаемся. Чего сниматься? И что, снялся кто-то? У «Альянса», якобы, новый спонсор, но разве у них появился новый спонсор? Все те же остались. 

Команды настраиваются на «Металлист», как на последний бой. Все-таки это серьезный раздражитель. А когда не получается выиграть, начинают искать какие-то оправдания. Судейство в Первой лиге достаточно квалифицированное», - считает Красников.

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Источник — BurBuzz

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 02.10.2021 17:00
    0
    Ну-ну, а ведь все помнят, как вы гнали на судейство в матчах с Днепром и Динамо!!! Лучше бы молчал!!!
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