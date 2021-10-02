Ключевой матч. Финляндия определила состав на игру против Украины

Битва за 2-е место в отборочной группе

  • 02.10.2021 16:11
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  • 1 комментарий
Ключевой матч. Финляндия определила состав на игру против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва назвал заявку команды на ближайшие матч отбора ЧМ-2022 против Украины и Казахстана.

С Украиной финны сыграют 9 октября на своем поле. В таблице обе команды набрали по 5 очков и сражаются за 2-е место.

Заявка сборной Украины.

Вратари: Ес Йоронен («Брешия», Италия), Лукас Градецки («Байер», Германия), Карлйохан Эрикссон («Мьяллби», Швеция).

Защитники: Паулюс Араюури («Пафос», Кипр), Роберт Иванов («Варта», Польша), Йоон Тойвио («Хеккен», Швеция), Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Юхани Ояла («Мазервелл», Шотландия ), Альбин Гранлунд («Сталь», Польша), Юкка Райтала («Монреаль Импакт», Канада), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Николас Хямяляйнен («Лос-Анджелес Гэлакси», США).

Полузащитники: Каан Кайринен («Лиллестрем», Норвегия), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США), Ильмари Нисканен («Данди», Шотландия), Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Расмус Шюллер («Юргорден», Швеция), Роберт Тейлор («Бранн», Норвегия), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Урхо Ниссиля (Куопио).

Нападающие: Теему Пукки («Норвич», Англия), Джоэл Похьянпало («Ризеспор», Турция), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
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    IngvarS
    online
    IngvarS, 02.10.2021 16:19
    0
    Фины могут смело выставлять 2й состав после просмотра игры "костяка сбу" в Мюнхене. Наверняка рисунок осенней игры будет примерно такой же как последняя десятиминутка игры весенней. Надеюсь у Петракова хватит ума и воли не выпускать "героя" весеннего матча Миколенку.
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