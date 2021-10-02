Евгений КРАСНИКОВ: «Рекомендовал селекционерам Шахтера подписать Фреда»

Функционер рассказал о своем сотрудничестве с «горняками»

  • 02.10.2021 15:01
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Евгений КРАСНИКОВ: «Рекомендовал селекционерам Шахтера подписать Фреда»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал о своем сотрудничестве с донецким «Шахтером».

– Я знаю, что у вас вырисовывалось сотрудничество с «Шахтером». Вы кого-то туда привезли, рекомендовали?
– У меня не вырисовывалось сотрудничество с «Шахтером», я работал с ними всю жизнь. У нас всегда были дружеские и уважительные отношения. Не могу сказать, что Металлист был донором «Шахтера», но мы дали им очень много игроков, которые им очень помогли. Селекция «Шахтера» очень сильная, им не надо помогать. Но обсуждения определенных игроков для «Шахтера» были. Того же Фреда, например, я им рекомендовал. Но не надо преувеличивать мое влияние на селекцию «Шахтера». Они просто спросили мое мнение, и я ответил, что игрок действительно топ, - сказал Красников.

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Источник — BurBuzz

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