Роналду признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в сентябре

Португальский нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября.
В прошлом месяце 36-летний португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах за «красных дьяволов», отметившись пятью голами.
Напомним, что лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе был признан Мэйсон Гринвуд.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.