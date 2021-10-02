Роналду остался в запасе Манчестер Юнайтед на матч с Эвертоном

Сульшер решил дать отдых лидеру команды

  • 02.10.2021 14:10
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Роналду остался в запасе Манчестер Юнайтед на матч с Эвертоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 2 октября «Манчестер Юнайтед» в седьмом туре АПЛ принимает «Эвертон». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер решил оставить Криштиану Роналду в запасе.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль — Кавани.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байи, Лингард, Матич, Погба, ван де Беек, Роналду, Санчо.

Источник — Sport.ua

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