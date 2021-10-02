Томас ТУХЕЛЬ: «Мы знаем Лукаку лучше, чем Конте»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил Антонио Конте, который после поражения «синих» 0:1 от «Ювентуса» заявил, что Тухель на знает, как правильно использовать Ромелу Лукаку:

«Я вовсе не обижен, поймите правильно. У Конте есть полное право на такое мнение, он был в студии. Я даже видел его выступление, когда принимал душ в отеле. Если судить только по игре с «Ювентусом», то он прав. Он весь матч был изолирован.

Тем не менее, если смотреть на другие игры, то Конте неправ. Он очень силен во взаимодействии с партнерами. Все-таки мы лучше знаем сильные и слабые стороны Лукаку, нежели Конте».