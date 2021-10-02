Томас ТУХЕЛЬ: «Мы знаем Лукаку лучше, чем Конте»

Наставник «Челси» ответил Антонио Конте

  • 02.10.2021 13:49
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Томас ТУХЕЛЬ: «Мы знаем Лукаку лучше, чем Конте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил Антонио Конте, который после поражения «синих» 0:1 от «Ювентуса» заявил, что Тухель на знает, как правильно использовать Ромелу Лукаку:

«Я вовсе не обижен, поймите правильно. У Конте есть полное право на такое мнение, он был в студии. Я даже видел его выступление, когда принимал душ в отеле. Если судить только по игре с «Ювентусом», то он прав. Он весь матч был изолирован.

Тем не менее, если смотреть на другие игры, то Конте неправ. Он очень силен во взаимодействии с партнерами. Все-таки мы лучше знаем сильные и слабые стороны Лукаку, нежели Конте».

Источник — ФК Челси

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