Стало известно, когда сыграет после травмы Бурда

Возвращение на футбольное поле может состояться уже сегодня

  • 02.10.2021 13:39
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Стало известно, когда сыграет после травмы Бурда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Бурда (справа)

Киевское «Динамо» после матча в Мюнхене с «Баварией» (0:5) начало подготовку к игре чемпионата против «Шахтера», которая состоится третьего октября.

В общей группе команды тренируется также ездивший в Мюнхен после тяжелой травмы и восстановления центральный защитник Никита Бурда.

Мирча Луческу игровую практику футболисту будет предоставлять постепенно. Ожидается, что Бурда впервые после длительного перерыва выйдет сегодня на поле в составе команды «Динамо» (U-19) на матч против сверстников из «Шахтера».

Сыграет Бурда весь матч или тайм, решится перед самой игрой.

Напомним, что до травмы в предыдущий раз защитник «Динамо» и сборной Украины сыграл в июле 2020 года.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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