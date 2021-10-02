Стало известно, когда сыграет после травмы Бурда

Киевское «Динамо» после матча в Мюнхене с «Баварией» (0:5) начало подготовку к игре чемпионата против «Шахтера», которая состоится третьего октября.

В общей группе команды тренируется также ездивший в Мюнхен после тяжелой травмы и восстановления центральный защитник Никита Бурда.

Мирча Луческу игровую практику футболисту будет предоставлять постепенно. Ожидается, что Бурда впервые после длительного перерыва выйдет сегодня на поле в составе команды «Динамо» (U-19) на матч против сверстников из «Шахтера».

Сыграет Бурда весь матч или тайм, решится перед самой игрой.

Напомним, что до травмы в предыдущий раз защитник «Динамо» и сборной Украины сыграл в июле 2020 года.