Стало известно, когда сыграет после травмы Бурда

Киевское «Динамо» после матча в Мюнхене с «Баварией» (0:5) начало подготовку к игре чемпионата против «Шахтера», которая состоится третьего октября.
В общей группе команды тренируется также ездивший в Мюнхен после тяжелой травмы и восстановления центральный защитник Никита Бурда.
Мирча Луческу игровую практику футболисту будет предоставлять постепенно. Ожидается, что Бурда впервые после длительного перерыва выйдет сегодня на поле в составе команды «Динамо» (U-19) на матч против сверстников из «Шахтера».
Сыграет Бурда весь матч или тайм, решится перед самой игрой.
Напомним, что до травмы в предыдущий раз защитник «Динамо» и сборной Украины сыграл в июле 2020 года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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