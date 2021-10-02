Футболист Миная: «Многие в команде расстроились из-за отставки Кобина»

Отставка главного тренера огорчила некоторых игроков закарпатского клуба

  • 02.10.2021 13:18
  • 299 просмотров
  • 0 комментариев
Футболист Миная: «Многие в команде расстроились из-за отставки Кобина»
© ФК Минай. Антон Байдал

Игрок «Миная» Антон Байдал поделился своими эмоциями после отставки главного тренера команды Василия Кобина.

«Этот человек многое значит для команды. Конечно, многие расстроились, потому что Василий Васильевич реально очень хороший человек и тренер с большой буквы. Я считаю, он много чего принес в команду, и многому нас научил. Каждый день он работал с душой и вкладывал ее в нас», - сказал Байдал.

На данный момент клуб из Закарпатья имеет в своем активе шесть очков в восьми матчах УПЛ, и занимает 15 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок «Минай» проведет 3 октября против «Металлиста 1925».

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности