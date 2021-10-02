Футболист Миная: «Многие в команде расстроились из-за отставки Кобина»

Игрок «Миная» Антон Байдал поделился своими эмоциями после отставки главного тренера команды Василия Кобина.

«Этот человек многое значит для команды. Конечно, многие расстроились, потому что Василий Васильевич реально очень хороший человек и тренер с большой буквы. Я считаю, он много чего принес в команду, и многому нас научил. Каждый день он работал с душой и вкладывал ее в нас», - сказал Байдал.

На данный момент клуб из Закарпатья имеет в своем активе шесть очков в восьми матчах УПЛ, и занимает 15 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок «Минай» проведет 3 октября против «Металлиста 1925».