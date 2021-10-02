Колос – Черноморец. Известны стартовые составы

Сегодня, 2 октября «Колос» в 10-м туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Фесюн, Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив, Задоя, Нуриев, Костышин
Чурко, Лысенко
«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Исаенко, Смирный, Авагимян, Цитаишвили, Ванат
Источник — УПЛ
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