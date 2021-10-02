Колос – Черноморец. Известны стартовые составы

Команды сыграют в 10-м туре УПЛ

  • 02.10.2021 13:22
  • 150 просмотров
  • 0 комментариев
Колос – Черноморец. Известны стартовые составы
© ФК Львов

Сегодня, 2 октября «Колос» в 10-м туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Фесюн, Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив, Задоя, Нуриев, Костышин
Чурко, Лысенко

«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Исаенко, Смирный, Авагимян, Цитаишвили, Ванат

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности