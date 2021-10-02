Рафаэль БЕНИТЕС: «Хамес выбрал деньги, а не футбол»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал переход Хамеса Родригеса в «Аль-Райян»:
«Хамес выбрал деньги и комфортную жизнь, а не футбол и возможность состязаться. Он был не в силах тяжело работать, но при этом требовал место в основном составе. Это было бы неуважительно к ребятам, которые отдают всех себя на тренировках».
Источник — Daily Express
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