Рафаэль БЕНИТЕС: «Хамес выбрал деньги, а не футбол»

Наставник «Эвертона» - о трансфере Хамеса Родригеса

  • 02.10.2021 12:47
  • 892 просмотра
  • 4 комментария
Рафаэль БЕНИТЕС: «Хамес выбрал деньги, а не футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал переход Хамеса Родригеса в «Аль-Райян»:

«Хамес выбрал деньги и комфортную жизнь, а не футбол и возможность состязаться. Он был не в силах тяжело работать, но при этом требовал место в основном составе. Это было бы неуважительно к ребятам, которые отдают всех себя на тренировках».

Источник — Daily Express

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 02.10.2021 13:41
    -1
    Ось що значить проявити себе на ЧС. Після того ніде толком не заграв, а бабла накосив добре.
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    justhateme
    online
    justhateme, 02.10.2021 13:17
    +1
    Так там на тренировках видно кому надо давать шанс. Это как почему Коноплянка не играл? Его "формы" хватало на 25 минут.
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    rus
    rus, 02.10.2021 13:14
    -2
    Так там и шанса не давали
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 02.10.2021 12:51
    0
    +
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