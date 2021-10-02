Игорь КЛИМОВСКИЙ: «У каждого футболиста Нивы есть шанс пробиться в УПЛ»

Бывший главный тренер «Нивы» Игорь Климовский поделился эмоциями от своего периода в тернопольском клубе, который он покинул 29 сентября.

«Понимаете, это не я должен оценивать, а те люди, которые меня приглашали. Не знаю, что вам сказать. Во-первых, я ушел, и команда осталась на шестом месте. Думаю, это неплохой результат для клуба, который в прошлом сезоне боролся за выживание. Как оценило мою работу руководство, так это вопрос уже нужно задавать им.

В команде были хорошие ребята — молодые, старательные, принимающие мое видения футбола. Да, мастерства и школы им немного не хватало. Но парни действительно старались. Очень хорошие болельщики, они поддерживали команду, давно таких фанатов не видел. У каждого футболиста «Нивы» есть шанс пробиться в УПЛ», - сказал Климовский.