Шевченко, Роналду и компания. Лучшие семерки в истории мирового футбола

Номер на футболке для игроков порой значит настолько много, что иногда внутри коллектива за заветную цифру даже ведется настоящая борьба, по итогам которой кто-то оказывается обделенным. Нечто подобное не так давно произошло в Манчестер Юнайтед, когда в клуб вернулся легендарный португалец Криштиану Роналду. Ему пожелали угодить, предоставив седьмой игровой номер, однако его пришлось буквально отобрать у прежнего владельца – уругвайца Эдинсона Кавани. Последний, вроде как, не затаил обиды, но как там с атмосферой на Олд Траффорд по-настоящему покажут только итоги сезона.

Сейчас же мы предлагаем вспомнить лучших футболистов в истории, которые в своей карьере успели поиграть под седьмым номером…

7. Франк РИБЕРИ

Один из сильнейших атакующих полузащитников европейского континента последних двух десятилетий Франк Рибери достаточно давно «оккупировал» седьмой номер. Впервые его на футболку француз получил в 2005 году в рядах Марселя, хотя до этого был с № 10 в Меце и с № 28 в Галатасарае.

С тех пор Рибери не расстается с «семеркой», сумев провести с ней на спине двенадцать великолепных сезонов в составе Баварии, благодаря которым и стал одним из топовых хавбеков современности. С мюнхенцами Франк выиграл девять чемпионских титулов в Германии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, шесть Кубков Германии и целый ряд менее значимых трофеев. После Баварии Рибери отбыл в Фиорентину, где также был с седьмым номером, а в начале сентября Франк стал новой «семеркой» новичка Серии А Салернитаны.



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Примечательно, что в сборной Франции основную часть матчей в своей карьере Рибери также провел с седьмым номером на спине. Его он получил по ходу сезона-2008/09, хотя наивысшее достижение с «трехцветными» у Франка связано с 2006 годом и № 22. Тогда Франция дошла до финала чемпионата мира, где лишь в серии пенальти уступила итальянцам.

6. Луиш ФИГУ

Некогда легенда Барселоны, переставший быть таковым для болельщиков «блаугранас» после резонансного трансфера в Реал, Луиш Фигу впервые под седьмым номером поиграл в родном для себя лиссабонском Спортинге. Затем в карьере хавбека произошел трансфер в Барсу, где он сперва недолго поиграл с № 15 на спине, а затем вернулся к более престижной «семерке». Собственно, четыре с половиной года в столице Каталонии Фигу и провел в качестве № 7, выиграв два чемпионства и два Кубка Испании, а также Кубок обладателей кубков.



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После трансфера в Реал Фигу сменил номер, став «десяткой» мадридцев. А когда пять лет в Мадриде подошли к концу, португалец свободным агентом отбыл в Интер, где вернулся к № 7, и перед пенсией показал все, на что способен в итальянской Серии А, став четырехкратным ее чемпионом в стане «нерадзурри».

Знаковым игроком Фигу был и для сборной Португалии, где долгое время являлся рекордсменом по числу проведенных матчей, пока его не обошли современные легенды этой команды Жоау Моутинью и Криштиану Роналду. Постоянно с «семеркой» на спине за португальцев Фигу начал играть с 1996 года, и удерживал любимый номер за собой вплоть до завершения международной карьеры в 2006-м.

5. Дэвид БЕКХЭМ

Икона стиля и один из символов успешной работы академии Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм вошел в историю, как один из наиболее ярких английских футболистов. Помимо фантастических навыков и умений, которые Бекхэм демонстрировал непосредственно на поле, вне игровой площадки Дэвид также был в центре внимания, чем изменил восприятие футболистов в глазах обывателей. Ныне игрок в футбол – это не только грязный и потный спортсмен, бьющийся на поле за результат, но и вполне себе гламурный молодой мужчина, охотно участвующий в светских мероприятиях и позирующий для фотокамер. Последнее – это одна из революций, сделать которую в футболе помог Бекхэм.



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Под седьмым игровым номером Бекхэм провел шесть с небольшим лет своей профессиональной карьеры. «Семерку» на спине он имел исключительно в Манчестер Юнайтед, что и стало символичным для фанатов этой команды. Впоследствии, перейдя в Реал, Дэвид был вынужден взять № 23, который сохранил и в дальнейшем уже в американском Лос-Анджелес Гэлакси, а в краткосрочные периоды выступления за Милан и Пари Сен-Жермен несколько трансформировал – в № 32.

За сборную Англии, в составе которой у Бекхэма 115 матчей, хавбек преимущественно играл под «семеркой». Лишь ближе к концу международной карьеры ему приходилось выходить в составе «трех львов» с № 15 и № 17, но об этом помнят только энциклопедии, а в памяти фанатов Бекхэм навсегда останется непревзойденной «семеркой», чьи феноменальные стандарты частенько вводили в оторопь вратарей и защиту соперников.

4. Андрей ШЕВЧЕНКО

Лучший украинский футболист времен независимости Андрей Шевченко заявил о себе в составе родного киевского Динамо, после чего за рекордные на тот момент для отечественного футбола 25 миллионов долларов был продан в Милан. Именно в Италии Шевченко получил № 7 на спину, так как до этого в Украине выступал под № 10.

В стане «россонери» Шевченко провел семь великолепных лет, неизменно удерживая за собой знаковую «семерку». Украинец почти вплотную приблизился по голам за Милан к легендарному шведу Гуннару Нордалю, игравшему в Италии в 50-х годах минувшего века, но побить «вечный» рекорд не сумел, так как принял решение перебраться в Челси. В Лондоне Шевченко также отдали «семерку», но она не принесла украинцу счастья и удачи. Андрею даже пришлось возвращаться в аренду в Милан, где он уже не обрел прежней славы, да и вместо № 7 получил его жалкое подобие - № 76.



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Заканчивал игровую карьеру Шевченко в родном Динамо, где предпочел вернуться к № 7, а не к «десятке», с которой ранее блистал в Киеве. После возвращения Андрей так и не добавил к пяти ранее завоеванным с «динамовцами» чемпионствам еще хотя бы один такой титул, так как в УПЛ в то время безгранично властвовал Шахтер.

Отметим, что в сборной Украины Шевченко после перехода в Милан также сменил «десятку» на «семерку», а всего за национальную команду провел 111 матчей, забив 48 мячей, и до сих пор является лучшим бомбардиром «сине-желтых» в истории (у ближайшего преследователя в лице Андрея Ярмоленко ныне 42 гола за сборную).

3. Эрик КАНТОНА

«Король Эрик», как частенько называли этого француза в Британии, был одним из наиболее талантливых игроков в 90-тые годы. Пик его карьеры пришелся на выступления за Манчестер Юнайтед, где Кантона окончательно превратился в легенду английской Премьер-лиги, хотя и до этого выдал два неплохих сезона за Лидс. Именно в стане «павлинов» Кантона впервые примерил на спину «семерку». Тогда в турнире еще не было жестких правил относительно игровых номеров, и за два года Эрик успел поиграть в составе Лидса сразу с семью разными цифрами на футболке.

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В Манчестер Юнайтед Кантона сразу получил № 7, который лишь ненадолго сменил на «девятку», а затем вернул себе обратно. Гениальные передачи и фантастические по силе и точности удары сделали Эрика героем Олд Траффорд, которым он оставался до момента, пока его славу постепенно прибрал к своим ногам молодой Дэвид Бекхэм, ставший следующим владельцем коронной «семерки». В стане МЮ Кантона четырежды выиграл АПЛ, трижды – Суперкубок и дважды – Кубок Англии. Были у него и скандалы, однако они лишь подчеркивали исключительный статус этого игрока в чемпионате Англии тех времен.

За сборную Франции Кантона провел 45 матчей и отличился 19 забитыми мячами, но никогда не играл под № 7. Преимущественно ему давали одиннадцатый номер, а закончил свою международную карьеру «Король Эрик» вовсе не так, как хотел. В сборной Франции появился молодой Зинедин Зидан, вокруг которого Эме Жаке и начал выстраивать обновленную команду, фактически списав на берег ветеранов. Кантона обиделся на тренера и руководство французского футбола, однако Эме Жаке свой цикл с «трехцветными» завершил в 1998 году победой на домашнем чемпионате мира.

2. РАУЛЬ

Даже по прошествии одиннадцати лет, которые прошли с момента, как Рауль Гонсалес покинул Реал, форвард все равно остается одной из легенд «бланкос». Если Криштиану Роналду все-таки сумел обойти испанца по забитым мячам за мадридскую команду, то вот по числу проведенных матчей именно Рауль по-прежнему остается номером один – его 741 поединок вряд ли будет кем-либо перекрыт в ближайшем будущем.



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Дебютировать за Реал Раулю удалось в 17-летнем возрасте. Сперва он играл под № 16, затем – под № 14, после чего ненадолго получил «семерку», но вновь сменил ее на менее престижную цифру - № 17. Окончательно застолбить за собой № 7 Раулю удалось по ходу сезона-1995/96, и с ним форвард не расставался уже до самого завершения карьеры. После Реала Рауль отправился в Шальке, а из Германии отбыл в катарский Аль-Садд, завершив карьеру уже в американском Нью-Йорк Космос.

За сборную Испании Рауль провел 102 поединка, в которых забил 44 мяча, но не застал лучшие для «красной фурии» времена. Практически всю карьеру в национальной команде форвард провел с «семеркой» на спине, хотя были непродолжительные времена, когда на его спине красовался № 10.

1. Криштиану РОНАЛДУ

На вершине рейтинга однозначно должен находится только он – звезда современности Криштиану Роналду, в активе которого пять «Золотых мячей» и множество других престижных трофеев, добытых как индивидуально, так и вместе с командами. Криштиану – один из немногих футболистов, чье прозвище CR7 произошло от номера на футболке. Впервые «семерку» Роналду получил в Манчестер Юнайтед, ведь в родном лиссабонском Спортинге играл под № 28.



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В Манчестере под руководством легендарного Алекса Фергюсона Роналду вышел на топ-уровень, став мировой звездой. Это привело к тому, что летом 2009 года португальца за рекордные на тот момент для футбольного рынка 94 миллиона евро выкупил Реал, где Криштиану провел потрясающие девять лет карьеры, став еще более значимой фигурой в истории игры. Примечательно, что в Мадриде Роналду сперва взял № 9 на футболку, но через сезон вернулся к полюбившейся «семерке».

Под седьмым номером Роналду выступал и в Ювентусе, а теперь вновь получил его и в МЮ. А вот в сборной Португалии долгое время Криштиану играл с № 17 на спине, но с 2007 года исключительно использует «семерку», которая стала для него и самих португальцев счастливой, в частности, на Евро-2016.

Алексей СЛИВЧЕНКО

Текст: meta.ua/uk/sport