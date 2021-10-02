Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Санчо не заслуживает играть в основе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер раскритиковал новичка команды Джейдона Санчо:

«Возможно, Санчо сейчас не заслуживает играть в основном составе. Я поговорю с ним об этом и надеюсь, что Джейдон выйдет на новый уровень. Ему предстоит много работы, чтобы снова показывать тот футбол, которого мы все от него ждем».

В нынешнем сезоне Санчо провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Летом МЮ заплатил за него «Боруссии» Дортмунд 85 миллионов евро.

Ранее Сульшер заявил, что Криштиану Роналду положительно влияет на команду.