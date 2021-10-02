Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Санчо не заслуживает играть в основе»

Наставник «Манчестер Юнайтед» ждет большего от новичка команды

  • 02.10.2021 11:04
  • 1378 просмотров
  • 2 комментария
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Санчо не заслуживает играть в основе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер раскритиковал новичка команды Джейдона Санчо:

«Возможно, Санчо сейчас не заслуживает играть в основном составе. Я поговорю с ним об этом и надеюсь, что Джейдон выйдет на новый уровень. Ему предстоит много работы, чтобы снова показывать тот футбол, которого мы все от него ждем».

В нынешнем сезоне Санчо провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Летом МЮ заплатил за него «Боруссии» Дортмунд 85 миллионов евро.

Ранее Сульшер заявил, что Криштиану Роналду положительно влияет на команду.

Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 02.10.2021 12:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    oilhunt12, 02.10.2021 11:19
    Мда... Опять он в мю и опять ничего не может показать. Печально.
    в смысле опять ,все его клубы
    Ман Сити
    Боруссия Д
    Ман Ю
    Ссылка
    oilhunt12
    oilhunt12, 02.10.2021 11:19
    0
    Мда... Опять он в мю и опять ничего не может показать. Печально.
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