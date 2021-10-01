Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Роналду положительно влияет на команду»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о роли Криштиану Роналду

  • 01.10.2021 21:21
  • 594 просмотра
  • 2 комментария
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Роналду положительно влияет на команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, какое влияние на команду оказывает Криштиану Роналду:

«Криштиану оказал большое влияние на поле и за его пределами своим профессионализмом. Конечно, есть голы – пять мячей в пяти играх говорят обо всем.

В его возрасте он все еще в хорошей форме. Конечно, мы должны руководить им, следить за тем, чтобы он сохранял форму. Криштиану – очень хороший пример для всех в плане того, как готовится и ведет себя.

Пока что все очень хорошо, он положительно влияет на команду. Прошел всего месяц, пусть так будет и дальше».

Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 01.10.2021 21:54
    +1
    slafko, 01.10.2021 21:38
    Интересно посмотреть как Сульшер собрался руководить Роналду.
    Что тот легенда что тот,в первую очередь у них уважение к друг другуТам все просто
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    slafko
    slafko, 01.10.2021 21:38
    -1
    Интересно посмотреть как Сульшер собрался руководить Роналду.
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