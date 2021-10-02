Ирония судьбы, или Почему простота Луческу победит романтизм Де Дзерби

Не оставляет устойчивое ощущение дежа вю. Только с обратной стороны, с «черного входа». В минувшем сезоне фаворитом и всего чемпионата, и нашего Класичного считался «Шахтер», но в двух случаях из трех победило «Динамо», которое, ко всему, выиграло и УПЛ в одну калитку. В сезоне нынешнем «бело-синие» настолько уверенно и размашисто стартовали, тогда как «оранжево-черные» на этом отрезке явно мучились, привыкая к новому тренеру и новой манере игры, что именно киевлян считают, и небезосновательно, фаворитом и чемпионской гонки, и украинского дерби. Но пока что дончане очень уверенно, а местами и издевательски переиграли динамовцев в премьерной встрече. Насколько «Динамо» было немотивированно, разобрано и неярко, настолько бодрым, заряженным и просто лучшим оказался «Шахтер» в поединке за Суперкубок.

Кстати будут и сравнения тренеров в прошлом сезоне двух наших лучших команд – по отношению к сезону нынешнему. С одной стороны – Луиш Каштру, полуфиналист Лиги Европы, выигравший чемпионат Украины одной «левой», который, как тогда казалось, нашел рецепт побед над «Динамо» и задержится в «горняцком» клубе надолго. А его визави – Мирча Луческу, «лучшие годы которого давно позади» - ну, примерно так мы все тогда считали. Что в итоге получилось – мы все помним: динамовский Мистер до основания посрамил скептиков и выиграл на внутренней арене все, тогда как Мистер шахтерский был вынужден покинуть команду не солоно хлебавши.

Не правда ли, напрашивается вывод: если в прошлом году получилось так у «Динамо» и его нового тренера, то в этом году должно хорошо получиться у «Шахтера» и его нового рулевого. И вроде бы даже первый кирпичик в пользу такого умозаключения уже есть: уверенная победа Де Дзерби и его команды в матче за Суперкубок. Вы же не забыли, как в прошлом году, на залитом дождем «Олимпийском» укутанный в полотенце Мирча тактически разбил своего коллегу в суперкубковой игре. Тогда та победа была нужнее «Динамо». И они ее получили. И заслужили. Сейчас повторился тот же сценарий. Но с точностью до наоборот.

Повторюсь: есть огромнейший соблазн утверждать, что теперь, после уверенной победы «Шахтера» над «Динамо», стратегическая инициатива окажется у «горняков», и они ее не упустят до конца сезона, переиграв своего заклятого друга на всех фронтах.

Да, зигзаги судьбы порой очевидны до одури своей простотой и незамысловатостью. Но, мне кажется, не в этот раз. Ниже попытаюсь объяснить, почему так считаю.

***

«У нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать большие хорошие глупости» - эти слова из известного новогоднего фильма очень кстати зайдут не только под шубу с селедкой, но и будут антонимом под игру нынешнего «Шахтера». Де Дзерби – романтик, бунтарь, тактический гений – такие и подобные ярлыки приписывали и продолжают это делать итальянцу. Потому что его футбол – это изящество Миланского собора. Очень и очень красиво, с фиолетовым цветом. Но не менее хрупко, как оказалось. Можно долго петь оды Роберто за игру его команды против «Интера»: когда команда Индзаги дала сопернику пространство, когда неслась в кавалерийские наскоки с шашками наголо, «Шахтер» был в своей тарелке. Это был бодрый, почти хрустальный «Шахтер», а его атакующими вензелями и фресками можно любоваться до приступов рвоты или мазохизма. Только вот все равно фундамент у этого собора, который выстраивает Де Дзерби в Киеве для «Шахтера», очень и очень хрупкий, зыбкий.



ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

На мой взгляд, более показательный, более привычный «Шахтер» - не тот, который был в матче против «Интера», а тот, который был в матчах против «Монако» или «Шерифа». Мы можем долго восхищаться шикарным куполом и готической росписью, но извините, если хлюпенькие стены, то здание может запросто рухнуть от первого дуновения ветра.

Вот эту слабинку «Шахтера», эту ахиллесову пяту Луческу обязательно попытается использовать в предстоящем поединке. Если Де Дзерби все силы положил под игру с «Интером», то его визави в игре с «Баварией», на мой взгляд, явно жульничал, убирая во втором тайме лидеров, всем своим видом показывая, что с мюнхенцами тягаться бесполезно, а вот с дончанами тягаться нужно и можно.

***

Вполне возможно, что, если уж продолжить цитировать вышеупомянутый старый новогодний фильм, нынешнему «Динамо», да уже и его тренеру, «великое не по плечу». Да и на «безумие» киевская команда и ее седовласый наставник вряд ли сейчас способны. Только вот все эти выходы за пределы «выверенной схемы» действующему чемпиону и его тренеру не нужны. Сегодняшнее «Динамо» берет иным: простотой, дисциплиной, боевитостью, сыгранностью. Да, всего этого не было в первой игре против «Шахтера». Но на нее, как мне кажется, Луческу и не ставил. А вот на вторую игру против своей бывшей команды он поставит практически все. И сыграет приблизительно так, как сыграл против Де Дзерби Вернидуб.



ФК Шахтер. Мирча Луческу

Итальянские изящества пали тогда под контратакующими ударами незатейливых, но очень настойчивых и обученных «варваров». Собор тогда дал трещину, и ничья с «Интером» все равно не дала повод утверждать, что брешь законопатили и выводы сделали. Против «Динамо» в этот раз «Шахтеру» будет намного труднее. Я бы сказал – на порядок труднее. Мирча наверняка сможет встряхнуть команду, правильно ее настроить. Роберто тоже будет настраивать правильно, только правота у каждого разная. Ломать все равно легче, чем строить. Да и против лома, как правило, приемы не находятся.

Поэтому, как мне кажется, «Шахтер» в этот раз не сможет огорчить «Динамо». Слишком опытен и прагматичен динамовский тренер, слишком «достали» его предстоящим матчем недоброжелатели, особенно тем «коридором» в Суперкубке, чтобы так просто отдать вторую подряд игру принципиальнейшему сопернику, который не выше классом.

Это ведь в кино практически всегда побеждают романтики. Такие, как Де Дзерби, пытающиеся выдумать велосипед. А в реальной жизни побеждают те, кто «всегда правы». Такие, как Луческу, у которого главное оружие – не выдумывать велосипед, а просто убрать лишнее из готовой конструкции.

Если не случится ничего экстраординарного, то в воскресенье вечером обыденная простота победит романтическую неприспособленность к жизни. Возможно, это не будет правильно. Но это будет логично.