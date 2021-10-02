Диего СИМЕОНЕ: «Все тренеры уважают Кумана»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне накануне матча Ла Лиги против «Барселоны» поддержал своего коллегу Рональда Кумана, который сейчас находится на грани увольнения:
«Я не обращаю внимания на слухи. Куман не раз демонстрировал характер, и я ему желаю всего самого лучшего. Я понимаю, что он находится в некомфортной ситуации. Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать».
Источник — Football Espana
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