Диего СИМЕОНЕ: «Все тренеры уважают Кумана»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне накануне матча Ла Лиги против «Барселоны» поддержал своего коллегу Рональда Кумана, который сейчас находится на грани увольнения:

«Я не обращаю внимания на слухи. Куман не раз демонстрировал характер, и я ему желаю всего самого лучшего. Я понимаю, что он находится в некомфортной ситуации. Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать».