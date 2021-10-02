Впервые в истории Серии А Интер и Милан сыграют в гостях в одном туре

В 7-м туре Серии А и «Интер», и «Милан» проведут гостевые матчи – против «Сассуоло» и «Аталанты» соответственно. Это первый случай в истории чемпионата Италии, когда и «Интер, и «Милан» в рамках одного тура играют на выезде.

Серии А пришлось пойти на корректировки календаря в связи с тем, что домашний стадион обеих команд, «Сан-Сиро», сейчас готовят к полуфиналу Лиги наций Италия – Испания, который состоится в следующую среду, 6 октября.

Другой полуфинал Бельгия – Франция состоится 7 октября в Турине на «Алльянц Стэдиум». Здесь на изменения календаря Серии А идти не пришлось: «Ювентус» в этом туре играет на выезде с «Торино».