Директор Ла Лиги: «У Барселоны были ресурсы, чтобы удержать Месси»

Корпоративный директор Ла Лиги Хосе Герра заявил, что у «Барселоны» была возможность удержать в клубе Лионеля Месси:
«Реал» не испытал бы никаких проблем в регистрации Мбаппе. У мадридцев есть лимит, который они еще не использовали, поэтому мы наверняка увидим громкие трансферы в будущем.
Что касается Месси, то у «Барселоны» были ресурсы, чтобы удержать его. Но, видимо, вмешались еще какие-то другие аспекты».
Во вторник Месси отличился своим первым забитым голом за ПСЖ.
Источник — AS
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