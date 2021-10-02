Директор Ла Лиги: «У Барселоны были ресурсы, чтобы удержать Месси»

Корпоративный директор Ла Лиги Хосе Герра заявил, что у «Барселоны» была возможность удержать в клубе Лионеля Месси:

«Реал» не испытал бы никаких проблем в регистрации Мбаппе. У мадридцев есть лимит, который они еще не использовали, поэтому мы наверняка увидим громкие трансферы в будущем.

Что касается Месси, то у «Барселоны» были ресурсы, чтобы удержать его. Но, видимо, вмешались еще какие-то другие аспекты».

Во вторник Месси отличился своим первым забитым голом за ПСЖ.