Директор Ла Лиги: «У Барселоны были ресурсы, чтобы удержать Месси»

Хосе Герра – о финансовой ситуации в «Реале» и «Барселоне»

  • 02.10.2021 08:18
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Директор Ла Лиги: «У Барселоны были ресурсы, чтобы удержать Месси»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Корпоративный директор Ла Лиги Хосе Герра заявил, что у «Барселоны» была возможность удержать в клубе Лионеля Месси:

«Реал» не испытал бы никаких проблем в регистрации Мбаппе. У мадридцев есть лимит, который они еще не использовали, поэтому мы наверняка увидим громкие трансферы в будущем.

Что касается Месси, то у «Барселоны» были ресурсы, чтобы удержать его. Но, видимо, вмешались еще какие-то другие аспекты».

Во вторник Месси отличился своим первым забитым голом за ПСЖ.

Источник — AS

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