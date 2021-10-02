Базель – Кайрат – 4:2. Видео голов и обзор матча

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
Группа H. 2-й тур, 30 сентября
Базель (Швейцария) – Кайрат (Казахстан) – 4:2
События матча
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рикарду Алвеш (Кайрат).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Канте (Кайрат).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Базель).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Ланг (Базель).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Ланг (Базель).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Базель).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.