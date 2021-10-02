ПАОК – Слован – 1:1, Копенгаген – Линкольн – 3:1. Видео голов и обзор игры

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
Группа F. 2-й тур, 30 сентября
ПАОК (Греция) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1
Копенгаген (Дания) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:1
События матча
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Грин (Слован Братислава).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (ПАОК).
Источник — Sport.ua
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