ЧФР Клуж – Рандерс – 1:1, АЗ Алкмар – Яблонец – 1:0. Видео голов и обзор

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
Группа D. 2-й тур, 30 сентября
ЧФР Клуж (Румыния) – Рандерс (Дания) – 1:1
АЗ Алкмар (Нидерланды) – Яблонец (Чехия) – 1:0
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудиу Петрила (ЧФР Клуж).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Аль-Хаджи Камара (Рандерс).
Источник — Sport.ua
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