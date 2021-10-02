Торино – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 7-го тура Серии А

  • 02.10.2021 06:39
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Торино – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine. Де Лигт

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 7-го тура итальянской Серии А «Торино» – «Ювентус»:

«Туринское дерби вне зависимости от турнирного положения команд всегда огненно бескомпромиссные. Опытному Аллегри после стартового провала (1 очко в трех матчах) удалось настроить команду на победный ход. В итоге у туринцев получилось одержать победы над «Мальме» (3:0) и «Челси» (1:0) в Лиге чемпионов, а также взять верх в Серии А над «Специей» и «Сампдорией». Еще они сыграли вничью с «Миланом». Но 10 очков отставания от лидера чемпионата Италии, конечно же, это много. Но «Юве» привыкает играть без Роналду, надеясь только на себя и футболистов, которые есть в команде. 

У «Торино», кстати, как и у «Ювентуса» 8 очков в активе. У обоих туринских команд по 2 победы, по 2 ничьи и по 2 поражения. Также команды похожи еще по одному компоненту. Летом у них сменились рулевые. Аллегри пришел в «Ювентус». Хорват Юрич перешел из «Вероны» в «Торино», который в прошлом сезоне стал 17-м в Серии А. Кстати в этом сезоне «Торино» в каждом матче забивает. Особенно успешен хорват Пьяца. Хорош форвард сборной Италии Белотти. И еще у «Торино» есть ряд хороших ребят.

Почти в каждом матче «Торино» превосходит соперников по количеству ударов по воротам. Я обратил внимание на этот компонент. О чем это говорит? Это свидетельствует об их активности, агрессии и вертикальности игры. Вот, например, в победном матче с «Сассуоло» «Торино» нанес 18 ударов, а соперник – 10. В ничейном матче с «Лацио» «быки» нанесли 16 ударов, а римляне всего лишь – 6. В матче с «Аталантой» туринцы 21 раз пробили по воротам, а бергамаски только 7. Они не дают скучать ни обороне соперника, ни вратарю, ни зрителям. Да, с «Ювентусом» «Торино» будет посложнее. «Старая Синьора», конечно, будет доминировать в этом матче. Как более классная команда и как хорошая машина, набравшая серьезный ход, она двигается к поставленным задачам. 

Конечно, победителем в этом дерби я вижу «Ювентус». Уверен, что так считает большинство поклонников футбола. Да, футболисты «Торино» свежее, так как не участвовали в еврокубках. Но «Ювентус» находится в лучшем игровом и психологическом тонусе», – сказал Грозный. 

Матч «Торино» – «Ювентус» состоится 2 октября. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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