Алашкерт – ХИК – 2:4, ЛАСК – Маккаби Т-А – 1:1. Видео голов и обзор матчей

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
Группа A. 2-й тур, 30 сентября
Алашкерт (Армения) – ХИК (Финляндия) – 2:4
ЛАСК (Австрия) – Маккаби Т-А (Израиль) – 0:1
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Олусанья (ХИК).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Глишич (Алашкерт).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Роопе Риски (ХИК).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Валенчич (ХИК).
|36'
|Игрок команды Алашкерт получает красную карточку.
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Жозе Эмбало (Алашкерт).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Рику Риски (ХИК).
|1'
|Игрок команды Алашкерт получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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