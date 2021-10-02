Манчестер Юнайтед – Эвертон. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»:

«Эвертон» на протяжении месяца с 14 августа здорово стартовал и набрал отличный ход. У них были четыре победы и ничья 2:2 с «Лидсом». Забивали они практически в каждой игре. И вдруг они проиграли 0:3 «Астон Вилле». А через несколько дней в рамках Кубка лиги в серии пенальти «ириски» уступили КПР. Но «Эвертон» – это команда с характером, фундамент которой закладывал именитый Анчелотти. Поэтому после тех результатов они выиграли 2:0 у «Норвича». Но теперь им важно достойно сыграть с МЮ, который усилился Роналду. Кстати, португалец в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом» забил решающий гол в дополнительное время и манкунианцы победили 2:1. Криштиану, кстати, забил и в матче с «Янг Бойз». Кстати, часто в этом сезоне матчи с участием МЮ завершаются со счетом 2:1. Интересно, что после выездной победы в рамках АПЛ над «Вест Хэмом» (2:1), команда Сульшера проиграла дома «молотобойцам» со счетом 0:1 в матче Кубка лиги. И затем уже в поединке АПЛ с таким же счетом 0:1 МЮ проиграл на «Олд Траффорд» «Астон Вилле». К слову, «Астон Вилла» обыграла и МЮ, и «Эвертон». Предыдущие пять игр МЮ не поддаются никакой логике и никакой системе.

А у руля «Эвертона» с нового сезона находится 61-летний испанский супертактик Рафаэль Бенитес, который возглавлял «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл», китайский «Далянь». С «Ливерпулем» испанец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии. С «Валенсией» он дважды стал чемпионом Испании и обладателем Кубка УЕФА. С «Интером» он выиграл Суперкубок Италии и Клубный чемпионат мира. С «Челси» он выиграл Лигу Европы, а с «Наполи» – Кубок и Суперкубок Италии. Дважды Бенитес стал тренером года по версии УЕФА. Я специально для читателей подготовил этот список титулов испанского специалиста. Команду покинули Тео Уолкотт, Мойзе Кин, Хамес Родригес. А пришли в «Эвертон» Андрос Таунсенд, Демарай Грей. Вратарь «ирисок» – это голкипер сборной Англии Пикфорд. Также у них есть бразильские сборники Ришарлисон и Аллан. Есть у «Эвертона» игрок сборной Франции Люка Динь, поигравший за титулованные клубы. Еще у них есть ирландец Коулман, колумбиец Мина, нигериец Ивоби. Они играют за свои сборные. Команда у «Эвертона» хорошая.

В АПЛ с 14 очками лидирует «Ливерпуль». От него на одно очко отстают сразу пять команд – «Ман Сити», «Челси», «МЮ», «Эвертон» и «Брайтон». И в этом туре кроме матча МЮ – Эвертон, будет поединок «Ливерпуль» – «Ман Сити». А еще будут матчи «Брайтон» – «Арсенал» и «Челси» – «Саутгемптон». А «Челси» будет играть после двух поражений подряд.

Да, МЮ – фаворит почти в каждом матче. А как может быть по-другому? У них в команде один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Безусловно, Бенитес значительно опытнее и он придумает адекватное тактическое противоядие для Сульшера. Но очень важно, чтобы залечила травмы большая группа ведущих футболистов «Эвертона». Большая вероятность, что в ворота «ирисок» забьет Роналду и выиграет «Манчестер Юнайтед», – сказал Грозный.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» состоится 2 октября. Начало встречи – в 14:30.