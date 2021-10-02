Фенербахче – Олимпиакос 0:3, Антверпен – Айнтрахт 0:1. Видео голов и обзор

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы 2021/22
Группа D. 2-й тур, 30 сентября
Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3
Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Олимпиакос Пирей).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Олимпиакос Пирей).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Тикиньо (Олимпиакос Пирей).
Источник — Sport.ua
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