Экс-игрок сборной Украины вошел в тренерский штаб Карпат Галич

Игорь Ощипко будет работать ассистентом Карлоса Инарехоса

  • 02.10.2021 05:59
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Экс-игрок сборной Украины вошел в тренерский штаб Карпат Галич
© ФК Карпаты Галич

К тренерскому штабу Карлоса Инарехоса в «Карпатах» из Галича присоединился бывший игрок львовских «Карпат» и сборной Украины Игорь Ощипко.

36-летний тренер Игорь Ощипко родился в Ивано-Франковской области и является воспитанником футбольной академии донецкого «Шахтера». В большом футболе левый защитник заявил о себе в составе львовских «Карпат», за которые сыграл более 100 матчей, забил 11 голов и получил вызов в национальную сборную Украины (сыграл 3 матча в 2010 году).

После «Карпат» Игорь Ощипко выступал за австрийский «Штурм», молдовскую «Зарю», болгарский «Ботев», а также украинские «Львов», «Сталь» и «Минай».

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Источник — ФК Карпаты Галич

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