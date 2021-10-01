ОФИЦИАЛЬНО. Легионер во Второй лиге. Карпаты Галич подписали игрока из Ганы

Очередным новичком галицких «Карпат» официально стал ганский полузащитник Феликс Хаммонд.
20-летний фланговый игрок, который также может сыграть на позиции нападающего, родился в Акре. После получения футбольного образования покинул Гану и перебрался в Испанию.
Он выступал за «Алькобендас», «Леганес Б», «Паракуеллос» и другие пиренейские клубы. В «Карпатах» Феликс играть под 13-м номером.
Неделю назад «Карпаты» Галич возглавил тренер из Испании Карлос Инарехос.
ФОТО. Легионер во Второй лиге. Карпаты Галич подписали игрока из Ганы
Источник — ФК Карпаты Галич
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