ОФИЦИАЛЬНО. Легионер во Второй лиге. Карпаты Галич подписали игрока из Ганы

Полузащитник Феликс Хаммонд будет играть за команду под 13-м номером

  • 01.10.2021 22:01
  • 543 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер во Второй лиге. Карпаты Галич подписали игрока из Ганы
© ФК Карпаты Галич. Феликс Хаммонд

Очередным новичком галицких «Карпат» официально стал ганский полузащитник Феликс Хаммонд.

20-летний фланговый игрок, который также может сыграть на позиции нападающего, родился в Акре. После получения футбольного образования покинул Гану и перебрался в Испанию.

Он выступал за «Алькобендас», «Леганес Б», «Паракуеллос» и другие пиренейские клубы. В «Карпатах» Феликс играть под 13-м номером.

Неделю назад «Карпаты» Галич возглавил тренер из Испании Карлос Инарехос. 

ФОТО. Легионер во Второй лиге. Карпаты Галич подписали игрока из Ганы

Источник — ФК Карпаты Галич

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    online
    dudigo78, 01.10.2021 22:36
    0
    тепер смалійчук туди всякий шлак звозить
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