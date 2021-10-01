ОФИЦИАЛЬНО. Легионер во Второй лиге. Карпаты Галич подписали игрока из Ганы

Очередным новичком галицких «Карпат» официально стал ганский полузащитник Феликс Хаммонд.

20-летний фланговый игрок, который также может сыграть на позиции нападающего, родился в Акре. После получения футбольного образования покинул Гану и перебрался в Испанию.

Он выступал за «Алькобендас», «Леганес Б», «Паракуеллос» и другие пиренейские клубы. В «Карпатах» Феликс играть под 13-м номером.

Неделю назад «Карпаты» Галич возглавил тренер из Испании Карлос Инарехос.

ФОТО. Легионер во Второй лиге. Карпаты Галич подписали игрока из Ганы