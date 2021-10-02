Штурм – ПСВ – 1:4, Реал Сосьедад – Монако – 1:1. Видео голов и обзор матча

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы 2021/22
Группа B. 2-й тур, 30 сентября
Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4
Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция) – 1:1
ГОЛ! 0:1. Дисаси, 16 мин.
ГОЛ! 1:1. Мерино, 53 мин.
События матча
|89'
|Ибраим Сангаре (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (ПСВ Эйндховен).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Макс (ПСВ Эйндховен).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Йон Горенц-Станкович (Штурм Грац).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (ПСВ Эйндховен).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сангаре (ПСВ Эйндховен).
Источник — Sport.ua
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