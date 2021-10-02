9-й тур
Ланс
2 : 0
Реймс
01.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Дубль Калимуэндо. Ланс обыграл Реймс в Лиге 1

«Реймс» играл в меньшинстве во втором тайме

  • 02.10.2021 04:48
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ВИДЕО. Дубль Калимуэндо. Ланс обыграл Реймс в Лиге 1
© ФК Ланс. Арно Калимуэндо

В стартовом матче 9-го тура чемпионата Франции «Ланс» обыграл «Реймс» (2:0).

Форвард «Ланса» Арно Калимуэндо оформил дубль. «Реймс» играл в меньшинстве во втором тайме, потому что был удален форвард Уго Экитике.

Лига 1. 9-й тур

«Ланс» – «Реймс»  2:0

Голы: Калимуэндо, 45+1 (пен), 52.

«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Медина (Айдара, 72), Какута (Саид, 72), Фофана, Клаусс, Ш. Дукуре (Каюзак, 89), Франковски (Мачадо, 84), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 71).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Матусива (Туре, 64), Мунетси, Кеббаль (Ф.Дукуре, 72), ван Берген (Мбюкю, 72), Экитике, Флип (Кассама, 73).

Предупреждения: Медина, 26. Дансо, 33. Какута, 57. Абдельхамид, 58.

Удаление: Экитике, 45.

Судья: Бастьен (Франция).

1 октября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

Турнирная таблица чемпионата Франции

События матча
52' ГОЛ ! Мяч забил Арно Калимуэндо (Ланс).
45' Уго Экитике (Реймс) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! С пенальти забил Арно Калимуэндо (Ланс).

Источник — Sport.ua

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