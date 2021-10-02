Пять поражений подряд. Гройтер Фюрт проиграл Кельну в Германии

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Германии «Кельн» обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1).
У «Кельна» забил Себастьян Андерссон и дубль оформил Эйе Скири. «Козлы» поднялись на 6-е место. «Гройтер Фюрт» замыкает таблицу, потерпев пятое поражение подряд.
Бундеслига. 7-й тур
«Кельн» – «Гройтер Фюрт» – 3:1
Голы: Андерссон, 50, Скири, 55, 89 – Майерхефер, 7.
«Кельн»: Хорн, Шмиц (Шауб, 85), Мере, Кцихос, Хектор, Дуда (Любичич, 68), Скири, Модест (Эхизибуэ, 77), Ут, Кайнц (Шиндлер, 77), Андерссон (Озджан, 85).
«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер, Виллемс, Майерхефер, Бауэр, Зегуин, Дудзияк, Тилльманн (Иттен, 63), Грисбек (Кристиансен, 70), Хргота (Левелинг, 63), Нильсен (Абиама, 76).
Предупреждения: Грисбек, 24. Андерссон, 68.
Судья: Йелленбек (Германия).
1 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Кельн).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Кельн).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Андерссон (Кельн).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Майерхёфер (Гройтер Фюрт).
Источник — Sport.ua
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