7-й тур
Кельн
3 : 1
Гройтер Фюрт
01.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пять поражений подряд. Гройтер Фюрт проиграл Кельну в Германии

На старте 7-го тура «Козлы» поднялись на 6-е место в Бундеслиги

  • 02.10.2021 02:34
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Пять поражений подряд. Гройтер Фюрт проиграл Кельну в Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Германии «Кельн» обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1).

У «Кельна» забил Себастьян Андерссон и дубль оформил Эйе Скири. «Козлы» поднялись на 6-е место. «Гройтер Фюрт» замыкает таблицу, потерпев пятое поражение подряд.

Бундеслига. 7-й тур

«Кельн»  «Гройтер Фюрт»  3:1

Голы: Андерссон, 50, Скири, 55, 89 – Майерхефер, 7.

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Шауб, 85), Мере, Кцихос, Хектор, Дуда (Любичич, 68), Скири, Модест (Эхизибуэ, 77), Ут, Кайнц (Шиндлер, 77), Андерссон (Озджан, 85).

«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер, Виллемс, Майерхефер, Бауэр, Зегуин, Дудзияк, Тилльманн (Иттен, 63), Грисбек (Кристиансен, 70), Хргота (Левелинг, 63), Нильсен (Абиама, 76).

Предупреждения: Грисбек, 24. Андерссон, 68.

Судья: Йелленбек (Германия).

1 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Кельн).
55' ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Кельн).
50' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Андерссон (Кельн).
7' ГОЛ ! Мяч забил Марко Майерхёфер (Гройтер Фюрт).

Источник — Sport.ua

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