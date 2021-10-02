В воскресенье 3 октября пройдет матч 10-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Минай».

Игра пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и судить ее будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало встречи в 17:00.

«Металлист 1925» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Минай», за которой можно следить здесь.