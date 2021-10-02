7-й тур
Кальяри
1 : 1
Венеция
01.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Обменялись голами. Кальяри и Венеция сыграли вничью

1 октября сыгран стартовый матч 7-го тура чемпионата Италии

  • 02.10.2021 01:27
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ВИДЕО. Обменялись голами. Кальяри и Венеция сыграли вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Италии «Кальяри» и «Венеция» сыграли вничью, обменявшись голами (1:1).

Оба клуба находятся в числе аутсайдеров Серии A.

Серия А. 7-й тур

«Кальяри» – «Венеция» – 1:1

Голы: Бальде, 19 (1:0). Бузио, 90+2 (1:1).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Касерес, Ликояннис, Карбони (Альтаре, 87), Стротман (Грасси, 87), Дейола (Дзаппа, 72), Нандес, Марин, Жоау Педру, Бальде (Паволетти, 66).

«Венеция»: Мяенпя, Чеккарони, Ампаду (Вакка, 55), Эбуэхи, Маццокки, Свобода, Араму (Хейманс, 77), Кийен (Чрнигой, 46), Бузио, Окереке (Анри, 46), Йонсен (Форте, 80).

Предупреждения: Нандес, 22. Чеккарони, 23. Кийен, 30. Стротман, 50. Ампаду, 52. Йонсен, 68. Араму, 70.

Судья: Вольпи (Италия).

1 октября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».

Турнирная таблица чемпионата Италии

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Бузио (Венеция).
19' ГОЛ ! Мяч забил Бальде Кейта (Кальяри).

Источник — Sport.ua

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