ВИДЕО. Обменялись голами. Кальяри и Венеция сыграли вничью

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Италии «Кальяри» и «Венеция» сыграли вничью, обменявшись голами (1:1).
Оба клуба находятся в числе аутсайдеров Серии A.
Серия А. 7-й тур
«Кальяри» – «Венеция» – 1:1
Голы: Бальде, 19 (1:0). Бузио, 90+2 (1:1).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Касерес, Ликояннис, Карбони (Альтаре, 87), Стротман (Грасси, 87), Дейола (Дзаппа, 72), Нандес, Марин, Жоау Педру, Бальде (Паволетти, 66).
«Венеция»: Мяенпя, Чеккарони, Ампаду (Вакка, 55), Эбуэхи, Маццокки, Свобода, Араму (Хейманс, 77), Кийен (Чрнигой, 46), Бузио, Окереке (Анри, 46), Йонсен (Форте, 80).
Предупреждения: Нандес, 22. Чеккарони, 23. Кийен, 30. Стротман, 50. Ампаду, 52. Йонсен, 68. Араму, 70.
Судья: Вольпи (Италия).
1 октября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».
Турнирная таблица чемпионата Италии
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Бузио (Венеция).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Бальде Кейта (Кальяри).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.