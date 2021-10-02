8-й тур
Атлетик
1 : 0
Алавес
01.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не реализовал пенальти, но забил гол. Рауль Гарсия принес победу Атлетику

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Алавес»

  • 02.10.2021 00:39
  • 89 просмотров
  • 0 комментариев
Не реализовал пенальти, но забил гол. Рауль Гарсия принес победу Атлетику
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Алавес» (1:0)

Автором единственного гола на 44-й минуте стал Рауль Гарсия, хотя в начале матча ему не удалось реализовать пенальти.

Лига 1. 8-й тур

«Атлетик»  «Алавес»  1:0

Гол: Рауль Гарсия, 44.

Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 9 (вратарь).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Сансет, 77), Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Рауль Гарсия (Саррага, 77), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 66).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Миязга, Агиррегабирия (Томас Пина, 74), Мойя (Пеллистри, 82), Лум (М.Гарсия, 74), Силла (Хоселу, 46), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Риоха.

Предупреждения: Ксимо Наварро, 8. Венседор, 38. Беренгер, 40. Рауль Гарсия, 73. Томас Пина, 84.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

1 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности