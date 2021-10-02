Не реализовал пенальти, но забил гол. Рауль Гарсия принес победу Атлетику

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Алавес» (1:0)
Автором единственного гола на 44-й минуте стал Рауль Гарсия, хотя в начале матча ему не удалось реализовать пенальти.
Лига 1. 8-й тур
«Атлетик» – «Алавес» – 1:0
Гол: Рауль Гарсия, 44.
Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 9 (вратарь).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Сансет, 77), Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Рауль Гарсия (Саррага, 77), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 66).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Миязга, Агиррегабирия (Томас Пина, 74), Мойя (Пеллистри, 82), Лум (М.Гарсия, 74), Силла (Хоселу, 46), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Риоха.
Предупреждения: Ксимо Наварро, 8. Венседор, 38. Беренгер, 40. Рауль Гарсия, 73. Томас Пина, 84.
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
1 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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