Леонид КУЧУК: «Пауза в УПЛ даст возможность отдышаться и подготовиться»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал победу над «Мариуполем» (2:0) в матче 10-го тура УПЛ:

«Мой опыт сегодня был решающим фактором? Наверное, нет. Не согласен. Мы очень внимательно готовились к «Мариуполю», потому что это очень игровая команда, у них очень быстрая линия атаки. Решающее значение имела игровая дисциплина, терпение в любом моменте и доигрывать в любом моменте до конца. Главное – отношение игроков к игре, и к подготовке к этой игре. А я уже в стороне, когда они играют.

Гол Таллеса? Мы планомерно шли. Таллес знал, что будет играть, но сразу его невозможно было использовать в составе, просто по готовности он не проходил. Не было фундаментальной подготовки с командой. Он готовился к этой игре. Я бы не стал его отмечать, опять же отметил бы всю команду. Даже скамейка была заряжена на победа. Я бы вот так выделил. Таллес был одной из частей команды, который исполнял свою роль в командных действиях.

Был очень тяжелый переезд? Да, я сам утром не отошел. Была поздняя вечерняя тренировка. Все зависит от отношения игроков. Команда даже готовилась уже в дороге. Очень много нюансов, особенно у команды «Мариуполь». Их нюансы как раз и нужно было нивелировать, например, их хорошую игру в атаке.

Пауза на матчи сборных? Пауза даст возможность отдышаться и подготовиться. Немножко залечить травмы, привести игроков к общему физическому состоянию. Этот период для этого и предназначен».