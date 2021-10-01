Юрген КЛОПП: «Сейчас Ман Сити – лучшая команда Европы»

Накануне матча против «Манчестер Сити» (3 октября) главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил команду Пепа Гвардиолы:

«Манчестер Сити» – выдающаяся футбольная команда. Они проиграли ПСЖ, но я смотрел матч, они действительно хорошо сыграли. Они не использовали свои моменты, а ПСЖ забил.

Но если задуматься о том, как «Ман Сити» доминировал над ПСЖ с учетом уровня парижан – это многое говорит об уровне «горожан».

Каждый год игра с «Сити» – это что-то особенное. Нужно быть лучшей версией себя, тогда появятся шансы. Вероятно, сейчас они лучшая команда Европы».

Ранее Гвардиола заявил, что именно Клопп вывел его на другой уровень.