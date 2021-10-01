Юрген КЛОПП: «Сейчас Ман Сити – лучшая команда Европы»

Наставник «Ливерпуля» похвалил своего будущего соперника

  • 01.10.2021 22:10
  • 394 просмотра
  • 3 комментария
Юрген КЛОПП: «Сейчас Ман Сити – лучшая команда Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Накануне матча против «Манчестер Сити» (3 октября) главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил команду Пепа Гвардиолы:

«Манчестер Сити» – выдающаяся футбольная команда. Они проиграли ПСЖ, но я смотрел матч, они действительно хорошо сыграли. Они не использовали свои моменты, а ПСЖ забил.

Но если задуматься о том, как «Ман Сити» доминировал над ПСЖ с учетом уровня парижан – это многое говорит об уровне «горожан».

Каждый год игра с «Сити» – это что-то особенное. Нужно быть лучшей версией себя, тогда появятся шансы. Вероятно, сейчас они лучшая команда Европы».

Ранее Гвардиола заявил, что именно Клопп вывел его на другой уровень.

Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 01.10.2021 22:31
    0
    Спорт юа почему выложили изначально Пепа, а потом Клопа???
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    Holiday
    online
    Holiday, 01.10.2021 22:29
    0
    А Бавария - чемпион мира среди клубов!)
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    vazazh
    vazazh, 01.10.2021 22:26
    0
    Как всегда - но мы их поимеем (л))учшую команду, не знаю чего, которую Месси и Ко уже поимели)
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