Пеп ГВАРДИОЛА: «Клопп вывел меня на другой уровень»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола накануне матча против «Ливерпуля» (3 октября) похвалил своего коллегу Юргена Клоппа:

«Команды Юргена Клоппа помогли мне стать лучше, как тренеру. Он вывел меня на другой уровень, заставил задуматься, чтобы я проявил себя, стал лучше. Вот почему я все еще занимаюсь этим делом.

С тех пор, как я приехал сюда – может быть, не в первый год – «Ливерпуль» всегда был на высоте. Последние четыре года мы также всегда были на вершине. Это был самый большой комплимент. Но в АПЛ за титул могут побороться множество команд, не одна-две».