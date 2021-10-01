Пеп ГВАРДИОЛА: «Клопп вывел меня на другой уровень»

Наставник «Манчестер Сити» - о своем коллеге из «Ливерпуля»

  • 01.10.2021 21:04
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Клопп вывел меня на другой уровень»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола накануне матча против «Ливерпуля» (3 октября) похвалил своего коллегу Юргена Клоппа:

«Команды Юргена Клоппа помогли мне стать лучше, как тренеру. Он вывел меня на другой уровень, заставил задуматься, чтобы я проявил себя, стал лучше. Вот почему я все еще занимаюсь этим делом.

С тех пор, как я приехал сюда – может быть, не в первый год – «Ливерпуль» всегда был на высоте. Последние четыре года мы также всегда были на вершине. Это был самый большой комплимент. Но в АПЛ за титул могут побороться множество команд, не одна-две».

Источник — BBC

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