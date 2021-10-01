Инсинье возобновил переговоры по новому контракту с Наполи

«Наполи» и Лоренцо Инсинье возобновили переговоры по поводу нового контракта для 30-летнего форварда. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.
Ранее переговоры были приостановлены из-за того, что у сторон были слишком серьезные разногласия по поводу финансовой стороны вопроса.
Однако вчера агент Инсинье встретился с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Клуб сделал форварду новое предложение: контракт до 2026 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год. Ожидается, что такое предложение значительно приблизит стороны к соглашению.
Инсинье является воспитанником и капитаном «Наполи». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 3 ассиста в 8 матчах во всех турнирах.
Летом интерес к Инсинье проявляли «Барселона» и «Тоттенхэм».
Источник — Twitter
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