Барселона и Тоттенхэм готовы купить Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вскоре может перебраться в другой чемпионат.

Как сообщает Corriere dello Sport, в данный момент активный интерес к форварду проявляют «Тоттенхэм» и «Барселона».

Контракт Инсинье с клубом истекает летом 2022 года. Отмечается, что игрок и клуб пока не могут согласовать условия нового договора.

В сезоне 2020/21 Инсинье сыграл 35 матчей в Серии А, забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач.

Напомним, что у «Барселоны» истек контракт с Лионелем Месси.