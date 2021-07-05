Барселона и Тоттенхэм готовы купить Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вскоре может перебраться в другой чемпионат.
Как сообщает Corriere dello Sport, в данный момент активный интерес к форварду проявляют «Тоттенхэм» и «Барселона».
Контракт Инсинье с клубом истекает летом 2022 года. Отмечается, что игрок и клуб пока не могут согласовать условия нового договора.
В сезоне 2020/21 Инсинье сыграл 35 матчей в Серии А, забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач.
Напомним, что у «Барселоны» истек контракт с Лионелем Месси.
Источник — Corriere dello Sport
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