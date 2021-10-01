Оболонь – Кривбасс – 0:0. Как Хобленко не забил пенальти. Видеообзор матча

1 октября в 17:30 прошел поединок 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеообзор матча: «Оболонь» Киев – «Кривбасс» Кривой Рог – 0:0.
Незабитый пенальти. Хобленко (Кривбасс), 23 мин.
Удаление. Безуглый (Оболонь), 69 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.