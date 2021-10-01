Первая лига. Победы ВПК-Агро и Олимпика, ничья Кривбасса и Оболони

Состоялись три стартовых матча в рамках 11-го тура Первой лиги. «ВПК-Агро» и «Олимпик» с одинаковым счетом 1:0 обыграли «Краматорск» и «Подолье» соответственно, а в центральном матче между «Оболонью» и «Кривбассом» зрители голов не увидели.
«ВПК-Агро» - «Краматорск» - 1:0
Гол: Будняк 66
«Подолье» - «Олимпик» - 0:1
Гол: Литовченко 90+7
Удаления: Рыбак 90+8, Белый 90+8 (оба – «Олимпик»)
«Оболонь» - «Кривбасс» - 0:0
Удаление: Безуглый 69
Источник — Sport.ua
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Но хит сезона, это
«Подолье» - «Олимпик» - 0:1
Гол: Литовченко 90+7
Удаления: Рыбак 90+8, Белый 90+8 (оба – «Олимпик»)
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