11-й тур
Подолье
0 : 1
Олимпик Д
01.10.2021, FT

Первая лига. Победы ВПК-Агро и Олимпика, ничья Кривбасса и Оболони

Стартовал 11-й тур Первой лиги

  • 01.10.2021 20:25
  • 240 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Победы ВПК-Агро и Олимпика, ничья Кривбасса и Оболони
© ФК Кривбасс

Состоялись три стартовых матча в рамках 11-го тура Первой лиги. «ВПК-Агро» и «Олимпик» с одинаковым счетом 1:0 обыграли «Краматорск» и «Подолье» соответственно, а в центральном матче между «Оболонью» и «Кривбассом» зрители голов не увидели.

«ВПК-Агро» - «Краматорск» - 1:0
Гол: Будняк 66

«Подолье» - «Олимпик» - 0:1
Гол: Литовченко 90+7
Удаления: Рыбак 90+8, Белый 90+8 (оба – «Олимпик»)

«Оболонь» - «Кривбасс» - 0:0
Удаление: Безуглый 69

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Holiday
    online
    Holiday, 01.10.2021 21:16
    0
    Кривбасс играет всё кривей.
    Но хит сезона, это
    «Подолье» - «Олимпик» - 0:1
    Гол: Литовченко 90+7
    Удаления: Рыбак 90+8, Белый 90+8 (оба – «Олимпик»)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности