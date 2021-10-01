Игорь ХАРАТИН: «Меня приятно удивила польская лига»

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин признался, что не жалеет о том, что перешел из «Ференцвароша» в «Легию»:

«Честно говоря, меня приятно удивила местная лига. Тут жестокий футбол на высоких скоростях. Как-то даже читал статью — польский чемпионат занимает второе место по интенсивности в Европе. И это чувствуется.

Плюс сейчас такой уровень команд, что каждый соперник может победить другого. Да, мы упустили свои очки, потеряли где-то на старте. Теперь остается догонять и набирать ход».

Вчера «Легия» во втором туре Лиги Европы обыграла «Лестер» 1:0.