Мариуполь – Рух. Известны стартовые составы

Сегодня, 1 октября «Мариуполь» в стартовом матче десятого тура УПЛ примет «Рух». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Удод, Меличенко, Чех, Спировский, Очеретько, Топалов, Свитюха, Кулаков
«Рух»: Панькив, Кондраков, Сыч, Федорчук, Таллес, Климчук, Стаменкович, Мысык, Карасюк, Мартынюк, Рунич
Источник — УПЛ
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