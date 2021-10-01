Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков должен позвонить Малиновскому»

Хавбека нет в списке сборной Украины

  • 01.10.2021 17:29
  • 524 просмотра
  • 6 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков должен позвонить Малиновскому»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт на ТВ Евгений Левченко считает, что именно тренер сборной Украины Александр Петраков должен первым сделать шаг к взаимопониманию с хавбеком Русланом Малиновским.

— Давайте вынесем за скобки, что в этой ситуации тренер принимает решение. Я считаю, что современный тренер обязан коммуницировать, разговаривать и находить с игроками общий язык. Это главная задача любого менеджера. Менеджер — это больше, чем тренер. Для решения этого конфликта нужен именно менеджер — человек, который переступит через свое эго. Он должен вызвать Малиновского на разговор, позвонить ему и сказать: «Послушай, давай все выговорим, мы должны это проговорить».

Как бы там ни было, и что бы ни говорили, Малиновский является ведущим игроком в национальной команде. Разбрасываться игроками такого уровня — абсолютная халатность по отношению к сборной. И если тренер не звонит игроку в этой ситуации, то это неправильно. Тренер должен находить подход ко всем игрокам. Я уверен, Малиновский не говорил, что не хочет приезжать в сборную. Тогда тренер должен объяснить свое решение и позицию.

Для решения этого конфликта нужно две стороны, но Петраков должен предпринять первый шаг и найти общий язык с Малиновским. Этот конфликт легко можно решить, если Петраков позвонит Руслану. Надеюсь, что во благо нашей сборной, он предпримет этот шаг. Нельзя разбрасываться лучшими футболистами», - сказал Левченко.

Малиновского нет в списке сборной на ближайшие матчи.

Источник — FanDay

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 01.10.2021 17:54
    0
    На месте малины послал бы всех вместе с педроковым,все равно навесну будет другой коуч
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    umnuy2
    umnuy2, 01.10.2021 17:53
    0
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 17:39
    я не понимаю почему у него интервью всегда берут, он пару матчей за сборную всего сыграл, которые никто не видел, что больше не у кого интервью брать.
    Он ещё в Голландии на лавочке сидел на замене в захудалом клубе)))
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 17:43
    0
    конфликта нет, который все так пытаются видеть, есть только обиженный из Бергамо. вызывать малину означает ставить с первых минут, то есть подстраиваться под одного игрока и прессу, но отвечает за результат Петраков, а не пресса.
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    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 01.10.2021 17:41
    0
    Тим більше що якшо зламається Шапа або не піде гра, хто буде створювати у центрі поля? Зіна на травмі, Буя на травмі, Марлос закінчив у збріній. Враховуючи ситуацію міг би і викликати
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 17:40
    +1
    Петраков позвонит малине, будет вызывать и продолжать выпускать на 15 минут на замену? и малина опять со звёздной обиженной рожицей будет ходить мол зачем ты меня звал, я звезда, я должен играть с первых минут.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 17:39
    +3
    я не понимаю почему у него интервью всегда берут, он пару матчей за сборную всего сыграл, которые никто не видел, что больше не у кого интервью брать.
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