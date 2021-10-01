Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков должен позвонить Малиновскому»

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт на ТВ Евгений Левченко считает, что именно тренер сборной Украины Александр Петраков должен первым сделать шаг к взаимопониманию с хавбеком Русланом Малиновским.

— Давайте вынесем за скобки, что в этой ситуации тренер принимает решение. Я считаю, что современный тренер обязан коммуницировать, разговаривать и находить с игроками общий язык. Это главная задача любого менеджера. Менеджер — это больше, чем тренер. Для решения этого конфликта нужен именно менеджер — человек, который переступит через свое эго. Он должен вызвать Малиновского на разговор, позвонить ему и сказать: «Послушай, давай все выговорим, мы должны это проговорить».

Как бы там ни было, и что бы ни говорили, Малиновский является ведущим игроком в национальной команде. Разбрасываться игроками такого уровня — абсолютная халатность по отношению к сборной. И если тренер не звонит игроку в этой ситуации, то это неправильно. Тренер должен находить подход ко всем игрокам. Я уверен, Малиновский не говорил, что не хочет приезжать в сборную. Тогда тренер должен объяснить свое решение и позицию.

Для решения этого конфликта нужно две стороны, но Петраков должен предпринять первый шаг и найти общий язык с Малиновским. Этот конфликт легко можно решить, если Петраков позвонит Руслану. Надеюсь, что во благо нашей сборной, он предпримет этот шаг. Нельзя разбрасываться лучшими футболистами», - сказал Левченко.

Малиновского нет в списке сборной на ближайшие матчи.