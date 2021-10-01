В субботу, 2 октября «Атлетико» Мадрид в восьмом туре испанской Ла Лиги примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Атлетико» - «Барселона». Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

На данный момент «Атлетико» идет четвертым в турнирной таблице Ла Лиги с 14 очками в активе. «Барселона» шестая с 12 баллами и игрой в запасе.