Юрий ГУРА: «С Динамо бодались-бодались, но в итоге получили баранку»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мнением о старте сезона в исполнении своей команды.

«Вроде бы физически некоторые ребята должны были выглядеть хорошо, так как мы дали им возможность немного отдохнуть и они не поехали на кубковый матч с симферопольской «Таврией». А вот морально футболистам было тяжеловато, так как в том же матче с «Динамо» пропустить в компенсированное ко второму тайму время единственный мяч - это серьезное психологическое потрясение. Обиднее вдвойне, что в Киеве бодались-бодались, а в итоге получили «баранку». Но после матча с «Динамо» вроде восстановились. Сейчас думаем уже о предстоящей игре - с «Вересом», - сказал Гура.

Напомним, в 8-м туре УПЛ «Александрия» проиграла киевскому «Динамо» со счетом 0:1.