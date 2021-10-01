Юрий ГУРА: «С Динамо бодались-бодались, но в итоге получили баранку»

Наставник «Александрии» – о последних матчах

  • 01.10.2021 16:58
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Юрий ГУРА: «С Динамо бодались-бодались, но в итоге получили баранку»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мнением о старте сезона в исполнении своей команды.

«Вроде бы физически некоторые ребята должны были выглядеть хорошо, так как мы дали им возможность немного отдохнуть и они не поехали на кубковый матч с симферопольской «Таврией». А вот морально футболистам было тяжеловато, так как в том же матче с «Динамо» пропустить в компенсированное ко второму тайму время единственный мяч - это серьезное психологическое потрясение. Обиднее вдвойне, что в Киеве бодались-бодались, а в итоге получили «баранку». Но после матча с «Динамо» вроде восстановились. Сейчас думаем уже о предстоящей игре - с «Вересом», - сказал Гура.

Напомним, в 8-м туре УПЛ «Александрия» проиграла киевскому «Динамо» со счетом 0:1.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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