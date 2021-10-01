Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Не забиваешь ты – забивают тебе»

Наставник «Ингульца» – о ничьей с «Черноморцем»

  • 01.10.2021 16:37
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Не забиваешь ты – забивают тебе»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (1:1) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Многое не получалось у нас в первом тайме. Наверное, какая-то нервозность у нас появилась после тех моментов, которые не были реализованы. У Ситало был хороший выход один на один. Нужно такие моменты забивать. Опытный форвард должен реализовывать такие моменты. И сразу же - футбольный закон: не забиваешь ты - забивают тебе. А во втором тайме нам терять нечего. Мы проигрывали 0:1, поэтому большими силами атаковали, а соперник хотел удержать этот счет. По желанию мы не уступили», - сказал Лавриненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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