Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Не забиваешь ты – забивают тебе»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (1:1) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Многое не получалось у нас в первом тайме. Наверное, какая-то нервозность у нас появилась после тех моментов, которые не были реализованы. У Ситало был хороший выход один на один. Нужно такие моменты забивать. Опытный форвард должен реализовывать такие моменты. И сразу же - футбольный закон: не забиваешь ты - забивают тебе. А во втором тайме нам терять нечего. Мы проигрывали 0:1, поэтому большими силами атаковали, а соперник хотел удержать этот счет. По желанию мы не уступили», - сказал Лавриненко.