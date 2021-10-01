Манчестер Сити ждет возвращение Зинченко после матчей сборных

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что перед матчем с «Ливерпулем» в списке травмированных два игрока, включая украинца Александра Зинченко.
«Илкай Гюндоган и Александр Зинченко все еще не готовы играть. Надеемся, что оба восстановятся после паузы на матчи сборных», - сказал Гвардиола.
Зинченко пропускал последние матчи команды и был исключен из заявки сборной Украины на игры отбора ЧМ-2022.
Источник — BBC
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