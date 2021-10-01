Манчестер Сити ждет возвращение Зинченко после матчей сборных

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что перед матчем с «Ливерпулем» в списке травмированных два игрока, включая украинца Александра Зинченко.

«Илкай Гюндоган и Александр Зинченко все еще не готовы играть. Надеемся, что оба восстановятся после паузы на матчи сборных», - сказал Гвардиола.

Зинченко пропускал последние матчи команды и был исключен из заявки сборной Украины на игры отбора ЧМ-2022.