Манчестер Сити ждет возвращение Зинченко после матчей сборных

Украинец пока не готов играть

  • 01.10.2021 16:45
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Манчестер Сити ждет возвращение Зинченко после матчей сборных
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что перед матчем с «Ливерпулем» в списке травмированных два игрока, включая украинца Александра Зинченко.

«Илкай Гюндоган и Александр Зинченко все еще не готовы играть. Надеемся, что оба восстановятся после паузы на матчи сборных», - сказал Гвардиола.

Зинченко пропускал последние матчи команды и был исключен из заявки сборной Украины на игры отбора ЧМ-2022.

Источник — BBC

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