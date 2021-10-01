В матче второго тура группового раунда Лиги конференций нидерландский «Фейеноорд» обыграл чешскую «Славию» из Праги со счетом 2:1.
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Ондржей Лингр (Славия Прага).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Брайан Линссен (Фейеноорд).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Фейеноорд).
Источник — MEGOGO
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