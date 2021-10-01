Артем МИЛЕВСКИЙ: «Больше чувствую себя белорусом. Политику не комментирую»

Форвард Артем Милевский, который недавно завершил карьеру, не готов комментировать политические вопросы в своей родной стране.

«Я - белорус. Скорее всего, больше ощущаю себя белорусом. Я родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск - два родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу».

«Нынешняя политическая ситуация в Беларуси? Я осознанно не комментирую это. Я никому не даю комментариев по этой теме. У меня живут родители в Беларуси», - сказал Милевский.

Игрок в юном возрасте переехал в Киев и получил гражданство. Сыграл 50 матчей за сборную Украины.