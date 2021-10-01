Артем МИЛЕВСКИЙ: «Больше чувствую себя белорусом. Политику не комментирую»

Не готов говорить о режиме Лукашенко

  • 01.10.2021 16:09
  • 851 просмотр
  • 5 комментариев
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Больше чувствую себя белорусом. Политику не комментирую»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Артем Милевский, который недавно завершил карьеру, не готов комментировать политические вопросы в своей родной стране.

«Я - белорус. Скорее всего, больше ощущаю себя белорусом. Я родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск - два родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу».

«Нынешняя политическая ситуация в Беларуси? Я осознанно не комментирую это. Я никому не даю комментариев по этой теме. У меня живут родители в Беларуси», - сказал Милевский.

Игрок в юном возрасте переехал в Киев и получил гражданство. Сыграл 50 матчей за сборную Украины.

Источник — Ходят Слухи

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VILytvyn
    online
    VILytvyn, 01.10.2021 16:44
    0
    Артем интернациональный человек много достигший в Украине. Его надо понять, ведь свои первые в жизни шаги он сделал в Минске.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 16:32
    -2
    хотя в современной Украине все имеют право и говорить о политики, и руководить страной, клоуны, спортсмены, певцы.
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    rasta13
    rasta13, 01.10.2021 16:31
    0
    Правильно что молчит, а то еще придут к его родителям.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 16:21
    -4
    да и кто такой Милевский, последний человек который должен говорить о политике.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 16:20
    -2
    радикально настроенные есть как там, так и у нас, лучше действительно молчать, естественно если ты публичный человек.
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