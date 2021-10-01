ВАЦКО: «Динамо попало под каток Баварии, разница в классе колоссальная»

Специалист не удивлен поражению чемпиона Украины в Мюнхене

  • 01.10.2021 16:04
  • 476 просмотров
  • 0 комментариев
ВАЦКО: «Динамо попало под каток Баварии, разница в классе колоссальная»
© ФК Бавария

Известный украинский комментатор Виктор Вацко проанализировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо», который завершился разгромным поражением киевлян со счетом 0:5.

«Мы увидели футбол двух команд, которые даже не стоит сравнивать. Разница в классе была просто колоссальной. «Динамо» играло против немцев, и в этом была самая большая проблема киевской команды. У немцев совсем другой менталитет чем, например, у мадридского Реала. Здесь всегда присутствуют дисциплина и порядок. Уже тогда, когда Нагельсманн пришел на пресс-конференцию и полностью «разложил» немецким журналистам «Динамо», стало понятно, что у киевлян могут быть огромные проблемы. Он выставил абсолютно топовый состав.

Все сильнейшие футболисты, начиная от Нойера и заканчивая Левандовски, вышли на поле. Никакой ротации, мыслей о чемпионате Германии или желания поберечь своих футболистов не было. «Бавария» вышла, чтобы перед своими болельщиками сыграть с позиции силы, и именно так она и сыграла. «Динамо» не смогло противопоставить сопернику абсолютно ничего. Команда попала под каток «Баварии» Нагельсмана, где футболисты меняют позиции, где атакуют все игроки, в том числе защитники», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности