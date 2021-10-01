ВАЦКО: «Динамо попало под каток Баварии, разница в классе колоссальная»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко проанализировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо», который завершился разгромным поражением киевлян со счетом 0:5.

«Мы увидели футбол двух команд, которые даже не стоит сравнивать. Разница в классе была просто колоссальной. «Динамо» играло против немцев, и в этом была самая большая проблема киевской команды. У немцев совсем другой менталитет чем, например, у мадридского Реала. Здесь всегда присутствуют дисциплина и порядок. Уже тогда, когда Нагельсманн пришел на пресс-конференцию и полностью «разложил» немецким журналистам «Динамо», стало понятно, что у киевлян могут быть огромные проблемы. Он выставил абсолютно топовый состав.

Все сильнейшие футболисты, начиная от Нойера и заканчивая Левандовски, вышли на поле. Никакой ротации, мыслей о чемпионате Германии или желания поберечь своих футболистов не было. «Бавария» вышла, чтобы перед своими болельщиками сыграть с позиции силы, и именно так она и сыграла. «Динамо» не смогло противопоставить сопернику абсолютно ничего. Команда попала под каток «Баварии» Нагельсмана, где футболисты меняют позиции, где атакуют все игроки, в том числе защитники», - сказал Вацко.